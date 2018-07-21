На улице Чертановская частично перекрыли движение из-за ДТП

На улице Чертановская частично перекрыто движение после столкновения трех иномарок, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на перекрестке ул. Красного Маяка и ул. Чертановская. Столкнулись Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo. Один автомобиль перевернулся.

Перекрыто две полосы из трех. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины случившегося.

Ранее сообщалось, что до 05:30 22 июля в Москве будет полностью перекрыта улица Лебедева от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта. В связи со строительством метро ограничено движение по четырем полосам на Рязанском проспекте в районе дома №2, корпус 2. Ограничения продлятся до 1 августа.