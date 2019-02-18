СМИ сообщили о задержании врио главы подмосковного Дзержинского

Фото: YouTube/Сергей Грибинюченко

Временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергея Грибинюченко задержали по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, "врио главы города Дзержинского Московской области Сергей Грибинюченко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в должностном преступлении".

Уточняется, что Грибинюченко был назначен врио главы Дзержинского 25 января. Ранее он возглавлял Пушкинский муниципальный район Подмосковья.