Тела шести погибших при авиакатастрофе нашли в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае из-под обломков извлекли тела шести человек, погибших при авиакатастрофе. Среди жертв – двое пилотов, а также местные жители Ольга Лапоникова, Анна Лапоникова, Светлана Похомова, Денис Амосов.

Как сообщает РИА Новости, одному ребенку удалось выжить. Девочка находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.

Самолет L-410 разбился при заходе на посадку в селе Нелькан в Аяно-Майском районе. Катастрофа случилась около 13:00 по местному времени.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Рассматривается три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и технические неисправности.