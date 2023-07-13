Один человек погиб в результате наводнения в Туапсинском районе Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС Кубани"

Один человек погиб в результате наводнения в Краснодарском крае, которое было вызвано неблагоприятными погодными условиями. Еще четырех граждан ищут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна", – заявил сотрудник экстренных служб.

Ранее региональный оперативный штаб сообщал о сходе воды со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе Краснодарского края. В пострадавших от наводнения населенных пунктах начали проводить расчистку территорий и работы по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры.

Отмечалось, что в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района был введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий. Позже местные власти установили запрет на купание на курортах Туапсинского района до 19 июля.

Также в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявляли, что число пропавших в результате прошедших дождей увеличилось до четырех.

Всего из-за ливней в Туапсинском районе было подтоплено порядка 650 домов в 11 населенных пунктах, из них в 250 домовладений зашла вода.



Число подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани выросло до 650