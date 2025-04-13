Сейсмологи понизили оценку магнитуды землетрясения в Таджикистане до 5,9

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Сейсмологи уточнили данные о землетрясении в Таджикистане. Его магнитуда составила 5,9 балла, а не 6,1, как сообщалось ранее, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным экспертов, землетрясение произошло в 07:24 по московскому времени. Подземные толчки фиксировались на расстоянии около 170 километров от города Худжанд, численность населения которого превышает 198 тысяч человек. Очаг сеймсобытия был обнаружен на глубине 16 километров.

На данный момент информация о возможных жертвах землетрясения или каких-либо разрушениях не поступала.

В ночь на 13 апреля землетрясение также было зафиксировано в центральной части Мьянмы. Сила подземных толчков достигала 5,5 балла. Сеймсобытие произошло в 05:24 по московскому времени в 92 километрах к югу от города Мандалай.

В конце марта в Мьянме произошла серия землетрясений магнитудой 7,7, что стало причиной введения режима ЧС в нескольких регионах страны и в тайском Бангкоке. Дополнительные подземные толчки были зарегистрированы 29 марта, а также 1, 4 и 11 апреля.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3 689 человек. Ранения получили еще 5 020 человек, а 139 в данный момент числятся пропавшими без вести.