13 апреля, 07:56Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Таджикистане
Фото: 123RF/Petrovich13
Землетрясение силой 6,1 балла зарегистрировано на территории Таджикистана. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Сейсмособытие было зафиксировано в 07:24 по московскому времени. Подземные толчки произошли на расстоянии около 170 километров от города Худжанд, в котором проживают свыше 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.
На момент публикации о возможных жертвах землетрясения или каких-либо разрушениях не сообщалось.
Этой же ночью еще одно землетрясение произошло в центральной части Мьянмы. Толчки силой 5,5 балла произошли всего в 92 километрах к югу от города Мандалай.
Ранее землетрясение зафиксировали возле берегов острова Новая Ирландия в Папуа – Новой Гвинеи. Его магнитуда составила 6,2 балла. Из-за сейсмособытия угроза цунами в регионе не объявлялась.
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