Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило

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Противопожарная система в аэропорту Шереметьево сработала из-за задымившейся микроволновой печи. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Причины установлены: в аптеке на первом этаже терминала B задымилась микроволновая печка, и в результате система сработала", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Вечером 9 июня в одном из терминалов аэропорта ложно сработала противопожарная система. Ее не получилось оперативно отключить, в итоге на полу терминала собралось много воды. Последствия срабатывания противопожарной системы уже устранены.

