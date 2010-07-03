Самолет совершил в Братске вынужденную посадку из-за смерти пассажирки

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Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в международном аэропорту "Якутск".

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье, 7 июля.

"Женщина во время полета пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. К сожалению, она скончалась еще до приземления воздушного судна", – рассказал агентству источник.

Было принято решение экстренно сажать самолет.

В марте текущего года в Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут. Летчик выполнял одиночный рейс из города Порт-Огаста в Аделаиду. Отмечается, перед полетом он плохо спал, так как был простужен, а на завтрак съел плитку шоколада. Почувствовав головную боль, летчик включил автопилот. Диспетчеры смогли установить с ним связь только тогда, когда самолет пролетал над океаном на высоте около 1,5 тысячи метров.

