07 ноября, 19:14Происшествия
Петербургский продюсер и кинорежиссер рассказал, что его похитили и вывезли в лес
Фото: youtube.com/ИГРА с Лизой Медведевой
Петербургский продюсер картины "Елки 5", кинорежиссер Иван Архипов заявил, что его похитили и вывезли в лес, где заставили копать яму. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, накануне в Курортном районе Санкт-Петербурга в его автомобиль сзади подсели двое мужчин в балаклавах и приставили к виску что-то похожее на пистолет.
Архипов отметил, что сперва подумал, что это розыгрыш. По его словам, они ехали по бездорожью, проехали какое-то болото.
"А я все жду кульминацию, когда выйдут с камерами и скажут, что все это розыгрыш. Они сказали, что будут меня топить. Ну, я сказал, что холодно, может, лучше копать? У меня и лопата есть. Ну, они говорят: "Давай закопаем", – рассказал продюсер.
По его словам, он понял, что это не шутка, когда выкопал полутораметровую яму. В этот момент он решил специально сломать лопату.
"И сказал, что вторая лопата есть у меня в машине… Один из них ударил меня сзади по голове. И я понял, что, наверное, это не шутка, что это что-то серьезное… Я воспользовался ситуацией, когда один из них отвлекся, и побежал", – пояснил Архипов.
Кинорежиссер пояснил, что ему удалось добежать до здания водоканала и попросить сотрудников позвонить в полицию. При этом Архипов подчеркнул, что не стал писать заявление и отказался от госпитализации.
В свою очередь, жена продюсера рассказала газете "Известия", что с ним все в порядке.
"Я не спала и очень устала. Кто-то написал как есть, кто-то – с издевкой", – поделилась супруга Архипова.
Ранее сообщалось, что на Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину 1984 года рождения, а затем затолкали его в багажник черного автомобиля Porsche Cayenne. Полицейские остановили иномарку на улице Профсоюзной. Похищенного мужчину освободили и доставили в больницу с ушибами лица, головы и локтя.
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