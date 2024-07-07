Срок задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана продлили на 72 часа

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Кировский районный суд Махачкалы продлил срок задержания бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова на 72 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

6 июля силовики задержали Омарова , который накануне вышел на свободу, по подозрению в совершении экономических преступлений.

Экс-главу Сергокалинского района арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. По этой же статье его сыновьям назначили административные аресты до 13 суток. По данным СМИ, его дети могли участвовать в теракте в республике.

Трагедия произошла 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.