Один человек погиб в результате пожара в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в поселении Воскресенское, СНТ "Бархатная Роща" в Новомосковском административном округе столицы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу, возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В ходе разбора завалов было обнаружено тело человек без признаков жизни.