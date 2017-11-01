01 ноября 2017, 17:09Происшествия
Родственники сбитого автомобилем ФСБ полицейского получили компенсацию
Родственники полицейского, погибшего под колесами автомобиля ФСБ на Новом Арбате, получили компенсацию.
Как передает телеканал Москва 24, вдова полицейского получит от ФСБ четыре миллиона рублей и трехкомнатную квартиру. Еще два миллиона семье погибшего выплатят по линии МВД.
Кроме того, супруга Гречаева до совершеннолетия их двоих сыновей, одному из которых пять, а второму 1,5 года, будет получать пенсию. Пожизненные выплаты назначены и родителям полицейского. Мать Сергея Грачева заявила журналистам, что семья осталась довольна.
Смертельное ДТП произошло поздно вечером 25 сентября на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Черный Mercedes с госномером АМР сбил полицейского, который был на дежурстве. Очевидцы говорят, что скорость автомобиля достигала 140-ка километров в час. Помочь старшему лейтенанту не смогли, он умер на месте.
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