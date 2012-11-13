Пожар на складе текстильной продукции в Люберецком районе потушен

Пожар произошел днем 13 ноября на складе текстильной промышленности в Люберецком районе.

Огонь вспыхнул в здании склада, расположенном по адресу улица Ленина, дом 47. На складе текстильной промышленности загорелась часть крыши и изделий. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В 17.16 сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать горение.

В результате пожара никто не пострадал.