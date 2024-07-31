Кабмин запретит экспорт бензина в сентябре-октябре

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Правительство РФ приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Решение он объяснил подстраховкой. При этом запрет на экспорт бензина в августе не будет снят, добавил Сорокин. Он уточнил, что Россия планирует нарастить производство бензина за счет программ модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на 4–5 миллионов тонн – до 48–50 миллионов тонн в год.

"Модернизация продолжается. Да, сейчас экономика заводов находится у всех не на лучшем уровне с точки зрения именно доходности, но тем не менее все заводы продолжают модернизацию", – цитирует первого замминистра ТАСС.

По его словам, этот "задел" по производству бензина в любом прогнозе позволит покрыть потребности страны в автомобильном бензине и иметь запас прочности в 7–8%. Также кабмин предполагает, что модернизация позволит увеличить производство дизельного топлива на 15–20 миллионов тонн до 2028–2030 годов.

"Тоже существенный объем, тоже существенный задел, часть из этого – зимний дизель", – пояснил Сорокин.

1 марта этого года правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. Сообщалось, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства – члены Евразийского экономического союза.

В конце мая запрет был временно снят до 30 июня 2024 года. Решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями.