Полиция Чехии расследует уничтожение доклада о взрывах во Врбетице – СМИ

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Полиция Чехии проводит расследование по факту уничтожения доклада о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице. Об этом сообщает Чешское радио, ссылаясь на информацию трех анонимных источников.

По данным СМИ, полиция сделала запрос в администрацию президента страны Милоша Земана. Сотрудники правопорядка намеревались зафиксировать отпечатки пальцев и следы ДНК на документах.

В ответ на запрос полиции сообщили, что доклад был уничтожен в ноябре 2021 года. Теперь правоохранители изучают, могло ли это быть сделано намеренно.

Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.

Президент Чехии Милош Земан позже заявил о состоятельности нескольких версий взрывов на складах с оружием в Врбетице. Он напомнил, что в рамках первой версии указывается на ошибки при разгрузке вооружения.

Вторая версия, которую озвучила глава Минюста Мария Бенешова, подразумевает, что взрывы должны были прикрыть недостачу вооружения. Версия юриста фирмы Imex, которая выступала арендатором складов, похожа на предыдущую, но подразумевает взрывы как прикрытие воровства оружия.

28 июня стало известно, что Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба за взрывы. Сообщалось, что российскому послу в Чехии Александру Змеевскому была вручена нота с требованием возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице. Речь идет о сумме примерно в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).