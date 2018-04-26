Резолюцию о снятии санкций с РФ представят в Германии

26 апреля 2018, 12:31
Фото: AP/HERBERT KNOSOWSKI
Партия "Альтернатива для Германии" намерена потребовать отмену санкций против РФ. Соответствующую резолюцию она представит в парламент ФРГ.
"В мире сейчас складывается очень сложная ситуация, которую санкции только усугубляют. Их отмена – одна из основных задач нашей партии. В течение двух месяцев документ будет представлен всем парламентским силам. Санкции бессмысленны, и Берлин от них должен отказаться", – сказал член комитета бундестага по международным делам от партии Робби Шлунд, сообщает газета "Известия".
По словам политика, Москва и Берлин должны сотрудничать в экономической, культурной и социальной сферах. Многие жители Германии недовольны конфронтационной политикой между государствами. Санкции ударили по немецкой экономике, предприниматели теряют прибыль, отметил он.
Шлунд добавил, что инициатива должна послужить сигналом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о том, что значительная часть граждан не поддерживает сохранение ограничений.
"Альтернатива для Германии" стала главной оппозиционной силой в немецком парламенте. Партия заняла третье место на выборах в 2017 году.
Ранее страны "Большой семерки" заявили о готовности ужесточить санкции против России. По мнению представителей G7, Москва несет ответственность за дестабилизацию в мире.
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