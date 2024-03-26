В МИД РФ сочли информацию о неверии окружения Путина в причастность Киева к теракту фейком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация американского агентства Bloomberg о том, что в окружении Владимира Путина с недоверием оценивают заявления об украинском следе в теракте в "Крокус Сити Холле", является "матерью всех фейков". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

При этом она также уточнила, что 26 марта глава государства встречался с генпрокурором Игорем Красновым и центральным аппаратом ведомства, а также с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

"Патрушев и Бортников еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холле", – добавила Захарова.

Ранее Бортников сообщил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. В связи с этим он также обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту.

Происшествие в "Крокус Сити Холле" случилось вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате погибли 139 человек, а еще 182 пострадали.

Спецслужбы и силовики задержали 11 человек. Четырех непосредственных обвиняемых в теракте уже отправили в СИЗО до 22 мая, позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, являлись соучастниками в организации теракта и предоставили машину злоумышленникам. Их также арестовали до 22 мая. Затем под стражу заключили восьмого фигуранта дела.

