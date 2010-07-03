Экс-президент Перу скончался после попытки суицида

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Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в госпитале Лимы после попытки суицида, сообщает телеканал "Телесур". У него диагностировали огнестрельное ранение в "правую часть головы".

Ранее суд вынес решение арестовать Гарсию на 10 дней. В камеру предварительного заключения также должны были заключить экс-министра производства Перу Луиса Наву и вице-президента государственной нефтяной компании "Петроперу" Мигеля Аталу.

Всех троих подозревают в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht. Как полагает следствие, Гарсия мог получить 100 тысяч долларов от Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для компании контрактов.