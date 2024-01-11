Стефан Сежурне назначен новым главой МИД Франции

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Новым главой министерства иностранных дел Франции стал Стефан Сежурне. Об этом объявил глава администрации президента Франции Алекси Колер во время оглашения нового состава правительства, пишет ТАСС.

Уточняется, что лидер президентской партии "Возрождение" Сежурне сменил МИД Катрин Колонну, которая находилась на посту главы французского МИД с мая 2022 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал Габриэль Атталь. 34-летний политик ранее был министром образования.

Он сменил на этом посту Элизабет Борн, чью отставку принял глава государства. Борн занимала должность главы кабмина Франции с мая 2022 года.

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