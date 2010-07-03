В Госдуме оценили принятие Радой закона об импичменте президента

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал принятие Верховной радой законопроекта о процедуре импичмента главы государства, передает RT.

По словам депутата, в последнее время понятие "импичмент" очень востребовано в украинском обществе. Он выразил мнение, что с принятием закона появится возможность удовлетворения ожиданий "электората со стороны власти".

Бальбек считает, что данный законопроект выступает неким "пиар-ходом", который направлен на завоевание доверия.

10 сентября Верховная рада приняла президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, парламент страны может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава Рады. После того, как парламент примет решение и внесет его в повестку работы Рады, будет создана временная следственная комиссия, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.

Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. Если Раде не удастся принять постановление об импичменте, спикер парламента должен принести извинения президенту от имени всего законодательного органа.

