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09 марта, 22:23

Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit

политика за рубежом

09 марта, 22:23

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Фото: STEPHANIE LECOCQ\EPA\TASS

Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос даты Brexit до начала июля, отметив, что для этого Британии необходимо будет назвать причину для такого решения.

"Я убежден, что дату выхода можно перенести самое большее на несколько недель - с конца марта максимум на начало июля. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва", – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

По словам Таяни, причиной для переноса даты Brexit может стать проведение выборов или нового референдума.

Ранее сообщалось, что британские власти рассматриваю возможность перенести сроки выхода из Евросоюза, запланированного на 29 марта. Это может произойти в том случае, если законодатели вновь не одобрят предложенные кабинетом условия.

Глава Евросовета Дональд Туск поддерживает перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться не два месяца, а два года.

Незадолго до этого Мэй сообщила, что британский парламент до 12 марта повторно проголосует по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit. Глава британского правительства отметила, что надеется на заключение сделки.

политика за рубежом

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