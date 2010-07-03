Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав "Мираторга"

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Светлана Медведева и руководители агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктор и Александр Линники не являются родственниками. Подобную информацию опубликовало правительство РФ, передает РИА Новости.

"Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой", – заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее на просторах интернета появилась информация, что Светлана Медведева якобы является двоюродной сестрой братьям Линникам, аргументируя это тем, что девичья фамилия Светланы – Линник.

Подобная информация появилась в Сети после предложений Национальной мясной ассоциации, в которую входит "Мираторг", запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию, предназначенную для личного пользования.