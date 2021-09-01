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Политика

17:38

Суд отменил регистрацию бизнесмена Потапенко на выборах в Госдуму

политика выборы в Госдуму

Фото: vk.com/potapenkodmitry

Верховный суд России отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

"Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко", – отметил собеседник агентства.

Причиной такого решения послужило наличие у бизнесмена иностранных активов. К настоящему времени оно еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Ранее Центризбирком исключил из списка КПРФ на сентябрьских думских выборах Павла Грудинина после того, как бывшая жена предпринимателя сообщила о наличии у него офшора.

Позже партия обратилась с жалобой на решение в Верховный суд, однако апелляционная коллегия ее отклонила.

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