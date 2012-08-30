В Москве изъята крупная партия поддельного ботокса

30 августа 2012, 19:11
Московские полицейские задержали поставщиков фальшивого ботокса. Крупная партия опасного вещества была изъята в столичных салонах красоты.
Как показала экспертиза, препарат оказался поддельным и не соответствовал необходимым требованиям. Более того, он был опасен для потребителей и мог нанести существенный вред здоровью.
В материалах уголовного дела, возбужденного по статье УК "Незаконное использование товарного знака", имеется информация о пострадавших от фальшивых "уколов красоты". По оперативным данным, препарат был импортирован в Россию из Китая и Украины, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Стоит отметить, что случаи обнаружения поддельного ботокса нередки - салонам красоты выгоднее закупать дешевый и некачественный продукт, чем тратить большое количество средств на приобретение настоящего препарата.
В косметологии инъекции ботулотоксина (который известен под торговой маркой "ботокс") используются в косметологии для обездвиживания лицевой мускулатуры. Это способствует разглаживанию морщин.
Между тем в инструкции по применению ботокса написано, что инъекции препарата должен производить только высококвалифицированный врач, имеющий специальную подготовку и разрешение от фирмы-производителя.
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