Врач рассказал о пользе чеснока при вирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о пользе чеснока и поведал тонкости его поедания. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Медик рассказал, что при вирусной инфекции чеснок не сможет ее вылечить, но благодаря ему можно укрепить свой иммунитет, подчеркнул Лущик.

"Чеснок от коронавируса не спасает, это очень специфическое заболевание. Но чеснок может отсечь обычные сезонные вирусы. В этом плане чеснок поможет", – заверил Лущик.

По его словам, использовать чеснок можно в любом виде. Врач пояснил, что его можно есть очищенным и глотать или жевать.

"Когда ты глотаешь дольку, то от тебя меньше запаха. Некоторые в ноздри напихивают, но с такими людьми в общественном транспорте ехать очень тяжело", – отметил Михаил Лущик.

Однако он добавил, что чеснок в большом количестве не стоит употреблять пожилым людям. Врач-гомеопат посоветовал данной категории людей употреблять его раз в несколько часов и не больше одной дольки.



"Осторожнее с ним (чесноком. – Прим.ред.). Не надо им увлекаться сильно и не стоит надеяться, что это панацея от всего", – заключил врач.

Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.

Так, Зайцев посоветовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором.

Для горла врач рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.

Он посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

