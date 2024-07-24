Траты россиян на шашлычный набор выросли на 16%

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По прошествии года средний чек на шашлычный набор в России вырос на 16%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на недавнее исследование аналитиков.

Специалисты проанализировали цены на мясо для шашлыка, шампуры, мангалы, древесный уголь и средства для розжига, которые устанавливались в период с 10 июня по 10 июля. При этом средняя стоимость такого набора составила 3 381 рубль.

Наиболее серьезно за год выросли в цене средства для розжига, достигнув 347 рублей (+23%). Также подорожало мясо, цена на которое составила 855 рублей, увеличившись на 20%. Эксперты сочли, что подобная тенденция объясняется тем, что россияне покупают данные товары в большой упаковке и выбирают более качественные и дорогие продукты.

Вместе с тем шампуры подорожали до 470 рублей (+8%), мангалы – до 1 407 рублей (+10%), а уголь – до 302 рублей (+12%).

Кроме того, аналитики обратили внимание на рост потребления мяса. Наиболее существенно увеличился спрос на свинину. Как отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, россияне активно переходят с курицы на данный вид мяса в связи с исторически минимальной ценовой разницей.

Между тем в 2023 году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с 2004-го. При этом в 2022 году таких домохозяйств было 0,1%.

Семей, у которых хватает денег на покупку еды, одежды и товаров длительного пользования, стало на два процентных пункта больше – 36,6%. В этот список не входят недвижимость и автомобили.