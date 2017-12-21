Москвичей предупредили о тумане в ночь на 21 декабря

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Столичные спасатели выпустили экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве. Ухудшение видимости до 200–500 метров ожидается в ночь на 21 декабря. Опасные метеоусловия сохранятся до 11:00 четверга.

По данным пресс-службы городского управления МЧС, ожидается ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение ДТП на аварийно-опасных участках.

Водителей призвали управлять автотранспортом, соблюдая скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. А пешеходов попросили носить одежду со светоотражающими элементами.

Ранее аналогичное предупреждение распространило управление МЧС по Подмосковью. Там также сообщили о густом тумане на дорогах, призвав водителей отказаться от дальних поездок по региону.