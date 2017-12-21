Москвичей предупредили о тумане в ночь на 21 декабря

Фото: ТАСС/Andrew Mccaren/Zuma
Столичные спасатели выпустили экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве. Ухудшение видимости до 200–500 метров ожидается в ночь на 21 декабря. Опасные метеоусловия сохранятся до 11:00 четверга.
По данным пресс-службы городского управления МЧС, ожидается ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение ДТП на аварийно-опасных участках.
Водителей призвали управлять автотранспортом, соблюдая скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. А пешеходов попросили носить одежду со светоотражающими элементами.
Ранее аналогичное предупреждение распространило управление МЧС по Подмосковью. Там также сообщили о густом тумане на дорогах, призвав водителей отказаться от дальних поездок по региону.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: