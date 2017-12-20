МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане на дорогах

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МЧС предупредило жителей Московской области о тумане, который ожидается в ближайшие часы на территории региона. Плохая видимость сохранится на дорогах до утра 21 декабря, сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Подмосковью.

"В ближайшие один-три часа с сохранением до 11:00 21 декабря по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Согласно прогнозу ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ожидается туман с ухудшением видимости 200–500 метров", – отмечается в сообщении.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Их также призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Пешеходам посоветовали ходить по снежной кромке вдоль дороги и обходить места с наклонной поверхностью.

Ранее синоптики сообщили, что к выходным в столице изменится характер погоды. Небольшой мороз, снегопады и метели придут в город и область. Похолодание начнется уже 21 декабря.