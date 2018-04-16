Роструд напомнил, как россияне будут работать на майские праздники

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В Роструде напомнили, как россияне будут работать и отдыхать на майские праздники, передает "Аргументы недели".
На первомайские праздники россияне отдохнут четыре дня – с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая. При этом рабочая неделя с 23 по 28 апреля будет шестидневной. В субботу придется поработать, а выходной переносится на понедельник, 30 апреля.
Среда, 2 мая, будет нерабочей за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье.
Первая рабочая неделя мая после праздничных выходных продлится всего два дня. Поработать придется 3 и 4 мая, а 5 и 6 мая снова выходные, так как это суббота и воскресенье.
День Победы 9 мая в этом году приходится на среду. Никаких переносов не будет, и рабочая неделя с 7 мая будет четырехдневной. Во вторник, 8 мая, рабочий день будет короче на один час как предпраздничный.
Следующие удлиненные выходные ожидают россиян с 10 по 12 июня включительно. Три дня граждане будут отмечать День России, который празднуется 12 июня.
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