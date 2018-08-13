Россельхознадзор не пустил в Россию 19 тонн персиков из Турции

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В персиках, которые поступили из Турции, обнаружили карантинный объект – Восточную плодожорку. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило это на фитосанитарном контрольном посту, который находится на СВХ ООО "КВ-Терминал", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, специалисты Всероссийского центра карантина провели лабораторные исследования и подтвердили наличие карантинного объекта. Зараженные персики отправили обратно в Турцию.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор временно ограничит поставки в Россию персиков и абрикосов из Сербии и Македонии. Ограничения вступят в силу с 15 августа. Как отмечалось, в Россию поступили партии персиков и абрикосов, которые оказались заражены опасным карантинным объектом − бурой монилиозной гнилью.