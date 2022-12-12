Милонов назвал уехавших из РФ из-за СВО граждан гомосексуалистами и проститутками

Фото: vk.com/milonov

Мужчин и женщин, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, можно назвать гомосексуалистами и проститутками. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат выразил мнение, что нужно дать окончательное оформление термину "покинувший после начала спецоперации Россию".

"Я бы назвал их просто педерасты, то есть приравнять всех покинувших страну к педерастам, а девушек я бы назвал просто – проститутки. Каждый человек, выезжающий на ПМЖ после спецоперации, должен давать расписку, что "я признаю себя педерастом и прошу относиться к себе как самому последнему педерасту", – сказал Милонов.

По его мнению, с такой справкой можно спокойно выезжать за пределы страны. Милонов назвал хорошим исходом тот факт, что "все негодяи" уехали из России. Депутат добавил, что такие люди не имеют нации или имени, поэтому их можно стирать из баз данных и уничтожать их след в истории страны.

Ранее Милонов призвал Израиль не выдворять из страны Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), так как России они не нужны. Он назвал их предателями страны.

Депутат также предложил лишить Галкина статуса крещеного православного человека.



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