Интернет-магазин Apple закрылся перед выпуском нового iPhone

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Официальный интернет-магазин Apple закрылся перед сегодняшней презентацией, на которой, как ожидается, представят новые модели iPhone и тертью серию смарт-часов.

В целом сайт работает в обычном режиме. Страница с объявлением появляется только при нажатии кнопки "Купить".

Мероприятие в Steve Jobs Theatre начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Никаких официальных заявлений по поводу новых устройств от Apple традиционно не было, так что ожидания фанатов основаны на слухах. Самые популярные догадки говорят о том, что в юбилейный, десятый год с момента выхода первого iPhone компания представит три модели телефона, обновленную серию Watch с LTE (что позволит часам не зависеть от "айфона") и, конечно, новую версию мобильной операционной системы — iOS 11.

Портал Москва 24 будет вести прямую текстовую трансляцию презентации с 19:00. Не пропустите и первыми узнайте, какие в итоге сюрпризы приготовили нам в Apple.