В Совфеде и МИДе отреагировали на смерть Доренко

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
Он также отметил, что "Сергей был зачастую жесток в своих оценках и, возможно, не всегда объективен".
"Но он неизменно был предельно честен перед самим собой, говоря то, что думает, и это главное, что отличает настоящего журналиста", – написал Клинцевич в Facebook.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала сообщение о кончине главного редактора радиостанции "Говорит Москва".
"Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни черное. Отчаянное, что ли. Не договорили", – написала она в Facebook.
Умер известный журналист Сергей Доренко
Доренко скончался в четверг, 9 мая после аварии в Москве. По предварительной информации, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. При этом травмы, полученные при падении, не носили критического характера.
В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.
Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.
Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дату похорон объявят 10 мая.
Журналист занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко". В середине 2000-х он также вел программы "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы".
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