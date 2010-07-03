Москвичей призвали не портить арбузы приготовлением алкогольного крюшона

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Алексей Надеждин назвал крюшон вредным для организма напитком.
Речь идет о холодном десертном напитке из виноградного вина, смешанного с коньяком, ликером, шампанским, свежими или консервированными фруктами и ягодами. Для его приготовления используется также мякоть арбуза.
"Однозначно можно утверждать, что никакими полезными свойствами этот напиток не обладает. Очевидно, что содержащийся в крюшоне алкоголь ничем не отличается от алкоголя, содержащегося в пиве, водке или коньяке и обладает выраженным токсическим действием. Вследствие этого он оказывает то же негативное воздействие на организм человека, что и другие алкогольные напитки. По нашему мнению, "введение" алкоголя в мякоть арбуза лишь портит вкусную и полезную ягоду", – цитирует нарколога Агентство "Москва".
По его словам, используемую для приготовления крюшона мякоть арбуза гораздо полезнее просто съесть. Также Надеждин напомнил, что для организма человека не существует безопасных доз алкоголя.
На прошлой неделе в столице официально стартовал сезон продажи арбузов и дынь. В городе установили 229 бахчевых развалов. Торговые точки будут работать до 1 октября.
В торговых точках можно купить продукцию из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Килограмм арбуза обойдется в среднем от 30 рублей, дыни – от 50.
Больше всего бахчевых развалов появилось в Юго-Восточном и Южном округах — более 50 в каждом. Все развалы оформлены в едином стиле. В торговых точках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Продавец обязан работать в специальной форме, иметь медицинскую книжку, разрешение на торговлю и сертификат, подтверждающий качество и безопасность.
В Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит. Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода неспелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" – ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.
Сезон арбузов и дынь в Москве
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