Голикова заявила, что правительство РФ планирует продлить семейную ипотеку

Фото: 123RF/serezniy

Правительство России планирует продлить действие семейной ипотеки, так как она показала свою эффективность. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на выставке-форуме "Россия" в Москве, пишет ТАСС.

"Правительством готовится соответствующее решение", – сказала она.

Семейная ипотека со сниженной ставкой в 6% была запущена в 2018 году. При этом для жителей Дальнего Востока ставка составляет 5%. Голикова уточнила, что благодаря программе свои жилищные условия улучшили уже более 918 тысяч человек.

Кроме того, при рождении третьего и последующих детей семье выплачивается дополнительная сумма в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эту норму ввели с 2019 года, а всего ее получили уже около 673 тысяч пар с детьми. Последнюю также планируется продлить, сказала вице-премьер.

Также в рамках дальневосточной ипотеки россиянам уже предоставлено 99,4 тысячи кредитов. С 2020 года была запущена сельская ипотека с 3% годовых, благодаря этому свои жилищные условия улучшили 134,7 тысячи семей, заключила Голикова.

Ранее Минфин РФ поддержал увеличение лимита по IT-ипотеке. Целью такого решения указывалось недопущение остановки льготной программы.

По этой программе в прошлом году в Москве выдали 11 тысяч кредитов общим объемом почти 140 миллиардов рублей, сообщал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город сохранил лидерство по темпам IT-ипотеки, так как на столицу приходится 27% от общего числа и почти 40% от общего объема выданных кредитов по этой программе.

"Деньги 24": эксперты рассказали о сроках программы льготной ипотеки