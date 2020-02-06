Ханс Циммер даст концерт в Москве

Фото: Invision/AP/TASS/Rebecca Cabage

Лауреат премии "Оскар", композитор Ханс Циммер привезет в Москву свою программу The world of Hanz Zimmer. Концерт состоится в четверг, 6 февраля, на "ВТБ Арене", сообщается на официальном сайте площадки.

"Саундтреки Ханса Циммера звучат в самых нашумевших кинолентах и мультфильмах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Циммер является автором композиций к фильмам "Король Лев", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар" и многим другим.

У москвичей и гостей столицы есть возможность услышать знакомые мелодии в исполнении симфонического оркестра. Помимо Циммера перед зрителями выступят под видеоряд из фильмов вокалистка Лиза Джеррард и флейтист Педро Юсташ.

Немецкий композитор не единожды становился лауреатом престижных премий, в частности – "Оскара", "Золотого глобуса" и "Грэмми".

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