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Культура

16:06

Нина Шацкая споет "Песни счастья" в Доме музыки

культура концерты

Фото: предоставлено организаторами

Талантливая и самобытная, красивая и харизматичная – Нина Шацкая умеет удивлять публику, завораживая как нежной, чувственной лирикой, так и смелыми джазовыми импровизациями. Каждый раз певица будто вдыхает новую жизнь в старые добрые песни о главном, признаваясь, что ее творчество – это прежде всего музыка любви и счастья. "Она многое поет не так, как привычно и принято, но ты вдруг понимаешь, что именно она поет ровно так, как надо", – говорят критики.

На слепых прослушиваниях 6-го сезона шоу "Голос" Нина Шацкая – заслуженная артистка, известная певица, дива русского романса – исполнила "Очаровательные глазки" и неожиданно оказалась в команде Димы Билана. Неожиданно это было в первую очередь для поклонников певицы, но не для самой Нины. Ведь именно для этого она и пришла на проект: доказать, что романс – это не нафталин, что он может быть ярким, красивым и современным.

В программу концерта "Песни счастья" наряду с романсами на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой и такими хитами, как "Колдунья", "Любовь настала", "Хризантемы", войдут композиции из нового проекта, посвященного Пьяццолле, любимые джазовые стандарты (Summertime, Falling Leaves) и, конечно же, премьеры новых песен.

В концерте примет участие джазовое трио в составе лауреата премии ТЭФИ, композитора и пианиста Дмитрия Селипанова, одного из лучших джазовых контрабасистов России Иrоря Иванушкина и известного перкуссиониста Александра Ботвинкина.

Когда: 27 ноября, 19:00
Где: Московский международный Дом музыки (Камерный зал)

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