В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 22 589 новых случаев коронавируса. В 2 048 из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зарегистрировали 2 502 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 906, в Московской области – 1 517, в Нижегородской области – 544, в Свердловской области – 511.

Всего в РФ выявлено 6 356 784 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Москве и Республике Татарстан (0,17 и 0,21% соответственно).

За последние сутки от последствий коронавируса умерли 790 человек. С момента начала пандемии скончались 161 715.

За сутки выздоровели 20 096 человек. Всего в РФ коронавирусом переболели 5 679 842 человека.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, обстановка с коронавирусом в РФ все еще остается напряженной. Вместе с тем она отметила тенденцию к улучшению ситуации.