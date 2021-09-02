Метеорологическая осень наступила в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической осени в Москве. По словам специалиста, признаком ее прихода является похолодание днем до +15 градусов.
"По сути своей, сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днем +15 градусов и ниже", – сказал он.
Тишковец ранее рассказал, что в четверг в столице максимальная температура воздуха составит +13...+15 градусов. Данный показатель является ниже климатической нормы для начала сентября.
Также он рассказал, что к выходным температура воздуха днем в Москве опустится до +7...+12 градусов, а ночью не поднимется выше +2 градусов. На следующей неделе уже могут наступить первые заморозки в регионах России, где под утро столбики термометров буду опускаться до 0...+5 градусов, сообщил синоптик.
По его словам, зона первых очаговых заморозков может зацепить отдельные районы Карелии и Республики Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской и Костромской областей.
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