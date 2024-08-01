Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 9

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Число зараженных лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до девяти. В регионе зарегистрировали три новых случая заболевания. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

В пресс-службе Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) уточнили, что сейчас в больнице лежат пять человек, у которых обнаружили лихорадку Западного Нила. Всем им оказывается необходимое лечение в профильном отделении. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пока угрозы для их жизни не выявили. Остальных, по словам медиков, уже выписали.

Лихорадку Западного Нила уже зафиксировали и в Рязанской области. Пока там выявлено три случая заражения. Специалисты провели необходимые обследования в очагах по месту проживания и отдыха зараженных. Также сотрудники управления Роспотребнадзора по региону уже приступили к обработке прибрежных зон водоемов от личинок комаров.

Для предупреждения заражения россиянам порекомендовали пользоваться репеллентами, фумигаторами и антимоскитными сетками, а также следить за отсутствием емкостей с затхлой водой и избегать заболоченных мест. Кроме того, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов стоит носить закрытую защитную одежду. При проявлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

