В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе

Два человека погибли в результате взрыва, произошедшего на нефтяной платформе американской компании Black Elk Energy в Мексиканском заливе. Платформа располагается в 40 км от побережья штата Луизиана.

Еще два человека пропали без вести. После взрыва на платформе начался пожар, который пока не удается потушить, передает ИТАР-ТАСС.

На место происшествия были отправлены два вертолета, самолет и несколько катеров Береговой охраны. Данных о разливе нефти пока не поступало.