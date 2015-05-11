Восемь остановок наземного транспорта переименуют

С 12 мая в Москве восемь остановок общественного транспорта сменят названия. Большинство из них находятся в Северном административном округе - в районах Сокол и Беговой, а также на Дмитровском шоссе.

Так остановка "Яхромская улица" будет называться "Яхромский проезд", "Бескудниково" получит название "Аптека", а "Дмитровское шоссе" - "Метро "Дмитровская".

Остановку "Улица Алабяна" переименуют в "Ленинградский проспект".

Остановка "Площадь Марины Расковой" будет называться "Новопесчаная улица, 3". А "Второй Боткинский проезд" станет "Больницей имени Боткина".

Название будет сокращено и у остановки "Второй Боткинский проезд - институт имени Герцена" - она будет называться просто "Институт имени Герцена". Остановка "Ангелов переулок" потеряет свое романтическое название и будет именоваться "Улица Барышиха, 40".