Троицку на пять лет присвоен статус наукограда

Городскому округу Троицк на пять лет присвоен статус наукограда. Соответствующее постановление подписано правительством РФ, сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, в ближайшие годы приоритетными направлениями для Троицка станут индустрия наносистем, информационно-коммуникационных, транспортных и космических систем, изучение науки о жизни, работа над перспективными видами вооружения, военной и специальной техники, освоение рационального природопользования, энергосбережения, а также энергоэффективность и ядерная энергетика.

Ранее сообщалось о намерении лишить Троицк статуса наукограда, который был дан в 2007 году. Это было связано с тем, что с 1 июля Троицк вошел в состав Москвы. После чего возник вопрос, может ли внутригородская территория являться наукоградом.

По федеральному законодательству для сохранения статуса Троицк должен был быть признан городским округом в составе столицы.

Добавим, что сейчас в России насчитывается 14 городов, имеющих статус наукоградов федерального уровня и 60 – регионального.

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