Москвичи должны заплатить налог на имущество физлиц до 1 ноября

Столичные налоговики напоминают москвичам, что оплатить налог на имущество физических лиц (НИФЛ) необходимо до 1 ноября 2012 года, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Москве.

Получить информацию о сроках уплаты, ставках и льготах по НИФЛ можно на официальном сайте ведомства в разделе "Электронные услуги", рубрика "Имущественные налоги: ставки и льготы".



"В случае, если Вы по каким либо причинам не получили налоговое уведомление на уплату налога, рекомендуем обратиться в налоговый орган по месту жительства или по месту нахождения недвижимого имущества лично, по почте либо в электронном виде используя раздел нашего сайта "Обращение в УФНС (ИФНС) России", - отмечается в материале.

В этом случае срок уплаты налога будет перенесен. Кроме того, горожанам не придется платить еще и пени за не своевременную оплату пошлины.