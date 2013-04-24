На "красной ветке" появятся две новые станции

Разработан проект продления Сокольнической линии московского метро. Участок длиной 4,5 километра предполагается ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Как сообщают в пресс-службе правительства Москвы, проектом предусмотрено, что этот участок будет состоять из двух перегонов и двух станций — "Румянцево" и "Саларьево".

Ветка начнется от тупиков станции "Тропарево", пройдет вдоль Киевского шоссе и бизнес-центра "Румянцево", расположенного рядом с одноименной станцией, далее — к проектируемой станции "Саларьево" и завершится подъездом к проектируемому депо с таким же названием.

Предполагается, что станция "Румянцево" будет оснащена двумя подземными вестибюлями и выходами к бизнес-центру, к существующей и проектируемой жилой застройке, а также на обе стороны Киевского шоссе.

Станцию "Саларьево" планируется разместить с юго-западной стороны транспортной развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы, к западу от деревни Саларьево. Станция будет иметь два подземных вестибюля и выходы к проектируемому транспортно-пересадочному узлу.

Как сообщалось ранее, в мае 2013 года планируется завершить строительство левого перегонного тоннеля на участке продления Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до станции "Тропарево".

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