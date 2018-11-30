Собянин назначил главу управы Можайского района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Распоряжение о назначении Рустема Шакирова главой управы Можайского района столицы 30 ноября подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт с Шакировым заключается на срок полномочий мэра города, который при этом не превышает предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами столицы.

Ранее Сергей Собянин назначил Сергея Девятова заместителем префекта – руководителем контрактной службы Западного административного округа Москвы. Прежде Девятов был главой управы Можайского района города.