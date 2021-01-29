Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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29 января, 21:52

Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений

мэр Москвы город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следующее снятие коронавирусных ограничений в столице зависит от того, как люди будут выполнять нынешние требования. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин телеканалу "Россия 24".

"Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации", – сообщил глава города. По словам Сергея Собянина, сейчас много людей остается в больницах в тяжелом состоянии.

Мэр столицы обратил внимание, что в первую очередь отменяют меры, связанные с экономикой. От этого могут зависеть городской бюджет, благополучие людей, а также развитие Москвы, подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее говорилось, что в Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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