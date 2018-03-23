Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин открыл III Московский культурный форум в Центральном выставочном зале "Манеж". В церемонии открытия также участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры России Владимир Мединский.

Мэр поздравил всех москвичей с предстоящим Днем работника культуры, который будут отмечать 25 марта, и вручил награды города группе отличившихся работников культурных учреждений столицы.

Традиционно на Московском культурном форуме, организованном департаментом культуры, собираются творческие деятели, поклонники искусства, руководители профильных министерств и ведомств, а также российские и международные эксперты в сфере культуры.

Собянин добавил, что программа развития культуры Москвы является одной из крупнейших в мире. Она включает реконструкцию объектов культурного значения, развитие библиотечной системы, открытие новых культурных площадок, музеев.

"Помимо развития традиционных учреждений культуры развивается и культурная среда. Такой программы развития парков культуры в Москве никогда не было. Любой город мира гордится, что у него появился один или два парка. В Москве создаются сотни парков, создавая иную атмосферу и общественное пространство. Синхронизирована с этими направлениями и программа реставрации памятников культуры, общественных пространств, улиц, площадей. В результате этого появляются открытые сценические площадки, на которые приходят миллионы москвичей и гостей столицы", – подчеркнул мэр.

В этом году в Форуме примут участие более 500 организаций культуры, причем и городских, и федеральных, и частных. Подготовлена насыщенная интерактивная программа, включающая деловую часть для специалистов сферы искусства и фестивально-образовательную – для москвичей и гостей столицы. Всего запланировано более 800 мероприятий, в том числе свыше 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч.

Все желающие смогут посетить театральные постановки, послушать классическую музыку, встретиться с известными актерами, журналистами, телеведущими, принять участие в дискуссиях, получить информацию о библиотеках и культурных центрах, находящихся рядом с домом, и записаться в библиотеки, кружки и клубы, узнать о планах развития детских школ искусств.

Среди самых интересных площадок Форума организаторы выделяют интерактивную площадку "Люди IN", на которой можно узнать о социально-культурном развитии столицы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, площадку окружных библиотек, площадку домов культуры и школ искусств и "Музейный квартал", где расположены экспозиции музеев города, готовых рассказать о своей деятельности.

Подробную программу III Московского культурного форума можно найти на портале мэра и правительства Москвы. Вход на Московский культурный форум – свободный.

Москва – один из крупнейших культурных мегаполисов мира. Здесь работают более 10 тысяч федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры различной направленности, а также многочисленные небольшие коммерческие и общественные клубы, студии, кружки.

Всего в столице действуют свыше 450 музеев и выставочных залов, 250 театров и 67 концертных организаций, 688 кинозалов, свыше 220 культурных центров и домов культуры, порядка 8,3 тысячи творческих студий, 1,6 тысячи библиотек, 77 парков культуры и отдыха, 153 детские школы искусств и колледжа и другие организации и объединения культуры.

В год культурные учреждения собирают 67 миллионов посещений. В среднем каждый москвич посещает музей, театр или концертный зал пять раз в год. Кроме того, в парках культуры в 2017 году отдыхали 118 миллионов человек. Кинотеатры посетили 30 миллионов зрителей. В парки культуры регулярно ходят 50% горожан, в кинотеатры – 40%, музеи и выставки – 28%, театры и концертные залы – 16%, библиотеки – 15%, дома культуры – 14%.

Ежедневно в столице проходит более 270 крупных культурных мероприятий. Ежегодно – миллион кинопоказов, 80 тысяч спектаклей, 30 тысяч концертов, 20 тысяч культурных акций, 1,7 тысячи выставок, 600 гастролей творческих коллективов, 350 флешмобов и 150 фестивалей.

В прошлом году городские театры представили 270 премьер. Всего было дано 28,2 тысячи спектаклей и концертов. Театры посетили семи миллионов человек. С 1 января текущего года для 69 городских театров состоялся переход на грантовую систему финансирования. Общий объем их финансирования увеличился до 9,3 миллиардов рублей. 80% этих средств передано театрам в качестве грантов на творческую деятельность. Кроме того, с 1 января правительство Москвы установило ежемесячную персональную выплату народным и заслуженным артистам, достигшим пенсионного возраста, – в размере 30 тысяч рублей.

Посещаемость городских музеев достигла 20 миллионов человек. Это на 70% больше, чем в 2010 году. 1 сентября 2017 года в столице запустили проект "Музеи – детям", в рамках которого московские школьники могут посещать музеи бесплатно. С начала учебного года в нем приняли участие 220 тысяч ребят, из них 30% – побывали в музеях впервые.

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