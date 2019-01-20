Собянин напомнил москвичам, куда можно сдать новогодние елки

Новогодние ели можно сдать на переработку или в зоопарк

Москвичи могут сдать новогодние елки на переработку либо животным в зоопарк. Это посоветовал сделать горожанам мэр столицы в своем микроблоге Twitter.

"За неделю акции "Елочный круговорот" москвичи принесли в пункты приема почти 2600 новогодних деревьев", отметил Сергей Собянин.

Он напомнил москвичам, что сдать хвойные деревья можно будет до 1 марта. В сообщении мэр прикрепил фотографии животных, которые, как он отметил, очень довольны таким подарком.



Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. В этом году принимать елки будут в 13 городских парках. Пункты приема открылись 9 января. Ранее сотрудники МЧС напомнили, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долго.