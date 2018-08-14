Собянин открыл диагностический центр для хронических больных на базе ГКБ №52

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Здоровье более 200 тысяч пожилых жителей Москвы находится под особым контролем врачей поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия новой детско-взрослой поликлиники и консультативно-диагностического центра на территории Городской клинической больницы №52.

"Скажу несколько слов о новом проекте, который реализуется в московском здравоохранении, он касается хронических больных. Проект реализуется второй год, и сегодня в него вовлечены около 200 тысяч пациентов. Это в основном пожилые люди пенсионного возраста с тремя и более хроническими заболеваниями", – сказал мэр.

Собянин также напомнил, что до реализации проекта пожилые люди с множественными хроническими заболеваниями приходили на прием к участковому от 15 до 30 раз в год. Для того, чтобы структурировать потоки и сделать помощь более эффективной, город создал поликлиники, участки для хронических больных, отметил мэр.

"Идет индивидуальная работа врача с каждым пациентом, намечается индивидуальный график лечения, врач постоянно находится на телефоне с больным. Это серьезным образом разгрузило участки с одной стороны, с другой – улучшило качество оказания помощи", – добавил он.

Строительство нового корпуса началось осенью 2016 года и закончилось в октябре 2017-го. В здании находятся сразу три медучреждения: филиал № 3 Детской городской поликлиники № 58, филиал № 4 городской поликлиники № 115 и консультативно-диагностический центр ГКБ № 52.

Детская поликлиника рассчитана на 124 посещения в смену. Там работают дежурный врач, участковые педиатры, врачи-специалисты (оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург, ортопед, гинеколог, уролог), отделение медицинской профилактики, кабинеты здорового ребенка и выдачи справок и направлений. Также маленькие пациенты могут пройти диагностику ЭКГ, ФВД, ЭЭГ, холтер ЭКГ и медицинскую реабилитацию. Кроме того в поликлинике есть детская комната и помещение для мам с грудными детьми с удобными креслами, пеленальными столами, кулером с питьевой водой, ширмами и одноразовыми средствами гигиены.

Филиал № 4 городской поликлиники № 115 рассчитан на 420 посещений в смену. Там работают врачи-терапевты, врачи общей практики и врачи-специалисты (хирург, отоларинголог, офтальмолог, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог). Пациенты могут пройти необходимые исследования и диагностику (функциональная диагностика, УЗИ, лучевая диагностика, включая КТ, а также электронейромиография (исследование электрической активности мышц). Запись на прием к врачу-терапевту возможна в день обращения.

Консультативно-диагностический центр ГКБ № 52 оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с хроническими заболеваниями.

В составе КДЦ функционирует нефрологическое отделение (КДНО), дневной стационар, центр аллергологии и иммунологии и центр системных заболеваний соединительной ткани.

В начале 2017 года в ГКБ №52 был открыт уникальный Центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая является способом временного поддержания функции легких и сердца в случае, если они не могут функционировать самостоятельно.

В Центре ЭКМО ГКБ №52 сосредоточены все доступные экстракорпоральные методики, применяемые для лечения пациентов, нуждающихся в протезировании функций сердечно-сосудистой, дыхательной и других жизненно важных систем. Для центра было оборудовано 159 единиц новейшего реанимационного и медицинского оборудования.